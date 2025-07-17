Türkiye genelinde genç girişimcileri ortak bir vizyon altında buluşturmayı hedefleyen Genç ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Gençlik Yapılanması), artık Çorum’da da faaliyetlerine başladı.

Şubenin kurucu başkanlığına, ilimizin tanınmış genç iş insanlarından, Özlem Saat Galerisi ve Armakan Group Ltd. Şti. sahibi Doğukan Armakan getirildi.

İlk toplantısını geniş katılımla yapan Genç ASKON Çorum Şubesi, farklı sektörlerden genç girişimcileri bir araya getirerek şehrin sosyal, ekonomik ve ihracat vizyonuna katkı sunmayı amaçlıyor.

Muhabir: SELDA FINDIK