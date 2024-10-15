Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Mehmet Dede Obruk Köyü 5. Geleneksel Şenlikleri yapıldı.

Köy muhtarlığınca organize edilen şenlikte köy sakinleri ile büyükşehirlerde yaşayan köylüler bir araya geldi.

Müzisyenler Ali Ekber Eren, Kadir Çiftçi, Deniz Soydan, Sarıgül, Faruk ve Ozan Muharrem Öztürk'ün sahne aldığı şenlikte katılımcılar canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Şenliğe, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Editör: AA AJANS