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Bir süre sağlık sorunları nedeni boğuşan ve geçtiğimiz akşam kızının evinde rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Alayvaz iki kez kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştu.

Anjiyo olan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan emekli Başçavuş Mehmet Alayvaz son yolculuğuna uğurlandı.

Gülşan Özdemir, Nazik Alayvaz, Halil Alayvaz ve Ali Alayvaz’ın kardeşi, Onur Alayvaz ve Duygu Ünal’ın babası, Sadık Ünal’ın dünürü ve Hasan Ünal’ın ise kayınpederi olan Alayvaz’ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi önünde helallik alınmasının ardından önce Bahabey Caddesi üzerindeki evine, daha sonra se Karacuma Köyü’ne götürülerek sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.