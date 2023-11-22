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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile 5 yıla yakın bir süredir çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını, Çorum’a değer katan önemli projelere imza attıklarını vurgulayan AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın liderliğinde tevazu, samimiyet ve gayretle çok güzel çalışmalara imza attık. Seçildiği günden bugüne, tevazu ve samimiyetle halkın içinde; adaletle, şeffaflıkla, dürüstlükle Çorum’a hizmet eden ve bundan sonra da bu güzel şehre hizmet edecek olan Sayın Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanındayız. Gece gündüz aşkla çalışan Başkanımıza desteğimiz tamdır.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın da Meclis üyelerine destekleri için teşekkür etti.