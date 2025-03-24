Merve A. idaresinde 52 ABN 129 otomobil ile Nurettin P.'nin kullandığı 06 BNK 879 plakalı hafif ticari araç Mecitözü ilçe çıkışında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Ahmet A., Ebrar B., Elif B. Ayhan S. ve Alaaddin P. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.