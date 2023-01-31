İlçede yapılan toplantıya Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, Denizbank Şube Müdürü Recep Hilmi Kahraman, Kayalar Grup Dış Ticaret ve Finans Müdürü Mehmet Türker, Kayalar Grup Veterineri Rasih Kuşkonmaz, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe ve çok sayıda üretici katıldı.

Toplantıda Mecitözü Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz, hayvancılığın en önemli girdi kalemi olan yem fiyatlarındaki artışın süt fiyatlarına yansımaması nedeniyle üreticilerin sıkıntılı bir yıl geçirdiğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Kaymakamı Atış “Süt üretiminde nüfusa göre birinci, toplam üretimde ise ikinci sıradayız” dedi.

Toplantıda, her üreticiye destek amaçlı ilk olarak 1 adet hayvan alımı sağlanacağı daha sonra fazla hayvan alımı yapmak isteyen üreticilere de istediği kadar hayvan alabilmesi için destek verileceği belirtildi.

Hayvan alım kredisinin aylık ödeme şeklinde olacağı ve süt parasından otomatik ödeneceğinin kaydedildiği toplantıda kredinin ise 12, 24 ve 36 ay vade şeklinde kullandırılacağına dikkat çekildi. Toplantıda isteyen üreticilere de 6 aya kadar ödemesiz süre verileceği kaydedildi.



(Haber Merkezi)

