Çorum Valisi Ali Çalgan, Mecitözü Halk Eğitim Merkezi'nde inceleme yaptı.

İlimiz Mecitözü İlçesini ziyaret eden Vali Ali Çalgan ve beraberindeki heyet önemli çalışmaların yapıldığı Mecitözü Halk Eğitim Merkezi’ne de uğradı. Vali Çalgan, Mecitözü Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete; Mecitözü Kaymakamı Cengiz Nayman, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile ilçe protokolü de hazır bulundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ