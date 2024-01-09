Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla sürüler halinde gölü besleyen akarsulara akın eden binlerce inci kefalinin neslini korumak için av yasağı uygulanıyor. İnci kefali balığın tatlı sularda göçü sırasında Van Gölü üzerindeki adalarda ve sahil kıyılarında yaşayan martılar ise yakaladıkları balıklarla kendilerine ziyafet veriyor.

İnci kefalinin Van Gölü’ne göçü tamamlandıktan sonra dereler boşalınca martılar gölde balık avlayan balıkçıları takibe alıyor. Yaz mevsiminde doyasıya karınlarını doyuran martılar, kış mevsiminde ise balıkçıların attığı birkaç balığı yakalamak için burada da kıyasıya mücadele ediyor. Martıların av sırasında birbirlerine karşı bir balığı yemek için verdikleri mücadele ise ilginç görüntüler oluşturuyor.