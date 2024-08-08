Doğan Jeotermal Şirketler Grubu tarafından ön yatırım tutarı 10 milyon Euro olan proje ile ilgili olarak Bükreş’te bir tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi. CEO Tolgay Benderli’nin moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda, Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altay da bir konuşma yaptı.

Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan’ın da konuştuğu toplantıya, Buzau Belediye Başkanı Constantin Toma, Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri M. Naci Akdoğan, TİAD Başkan Yardımcısı Gürsel Öztürkmen de katıldı.

Türkiye’de Ankara merkezli 34 yıllık önde gelen sanayi gruplarından biri olan, hemşehrimiz M.Ali Doğan’ın sahibi olduğu Doğan Jeotermal Şirketler Grubu, 1997 yılında başladığı bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olan ön izolasyonlu borular ve ek parçalarının üretimini, Yalçın Boru markası ile Romanya’da da yapacak.

Bu amaçla Yalçın Boru Romania SRL firması kuruldu. Şirket ilk etapta 10 milyon euro tutarlı yatırım gerçekleştirecek.

Yatırımla ilgili olarak Bükreş’te Doğan Jeotermal Şirketler Grubu tarafından bir tanıtım ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Marriott Hotel’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısının moderatörlüğünü Doğan Jeotermal Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolgay Benderli yaptı.

Toplantının açılış konuşması ise Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan tarafından yapıldı.

Buzau Belediye Başkanı Constantin Toma, Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri M. Naci Akdoğan, TİAD Başkan Yardımcısı Gürsel Öztürkmen, Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan ve Romanya Bölgesel Isıtma Müteahhitler Birliği yetkilisi tanıtım toplantısında birer konuşma yaptılar.

Toplantıya, Bükreş’te yeni göreve başlayan Ticaret Baş Müşaviri Hasan Oktay Duygun, TİAD Genel Sekreteri Barbaros Yıkar, Bölgesel Isıtma Sistemi Müteahhitleri Birliği’ne üye Erbasu, Elsaco, Sicor ve Energomontaj firmaları yetkilileri de katıldı.

Toplantının ikinci kısmında ise Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su ile diğer ilgililerin de katılımı ile söz konusu boru fabrikası yatırımı ve işbirliği konularında istişare edildi.

Tanıtım toplantısının ardından akşam Bükreş’te İmza Restoran’da bir yemek verildi. Yemeğe eski TİAD başkanlarından Halit Öztürkmen de katıldı.

DOĞAN JEOTERMAL ŞİRKETLER GRUBU VE YALÇIN BORU

Toplantı öncesi davetlilere Doğan Jeotermal Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolgay Benderli imzası ile bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

“Doğan Jeotermal Şirketler Grubu olarak kuruluş yılımız olan 1990 yılından itibaren yenilenebilir enerji ile elektrik ve ısı enerjisi üretimi başta olmak üzere özellikle bölgesel ısıtma sistemlerinin mühendislik, proje ve anahtar teslim yapım işleri konularında faaliyet göstermekteyiz.

Türkiye’de bölgesel ısıtma sistemlerinin anahtar teslimi yapımı konusunda sayısız iş bitirme tecrübesi bulunan grubumuz 1997 yılında da bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olan ön izolasyonlu borular ve ek parçalarının üretimine Yalçın Boru markası ile başlamıştır. Türkiye’nin ilk ve sektörünün lider firmasıdır. Euro Heat & Power üyesi olan ve sertifikasyonuna sahip Yalçın Boru, başta Romanya ve Avrupa Birliği olmak üzere Dünya çapında ellinin üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır.

Doğu Avrupa ve Balkanların en önemli ticaret ve iş merkezi konumunda olan Romanya, başta Bükreş olmak üzere birçok şehrinde mevcut kurulu bölgesel ısıtma sistemlerinin kapasitesi ile bu konuda Avrupa’nın en önde gelen ülkelerinden bir tanesidir.

Yalçın Boru, Romanya’da yapımına devam edilmekte olan bölgesel ısıtma sistemi rehabilitasyon projeleri ve yeni bölgesel ısıtma sistemi inşaatlarında kullanılmakta olan ön izolasyonlu borular ve ek parçalarının teminini sağlamak amacıyla Yalçın Boru Romanya SRL isimli şirketini kurmuş ve Buzau şehrinde satın aldığı fabrikada da ön izolasyonlu borular ve ek parçalarının üretimi için yatırım yapmakta olup kısa süre içerisinde üretime başlayacaktır.”