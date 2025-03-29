Sokakta karşılaşan arkadaşların birbirine çekiç ve bıçakla saldırdığı kavgada 16 yaşındaki Kudbettin Berat Çimenli hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 17 yaşındaki Kağan İ.'nin ifadesinde, "Önce o bana çekiçle vurdu, ben de kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi

İstanbul Başakşehir'de olay, dün saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar sokaktaki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli (16) ve Kağan İ. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

ÇEKİÇ VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, Kağan İ. çekiçle vururken, Kudrettin Berat Çimenli bıçakla saldırdı. Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

16 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılırken Kağan İ. koşarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

"SOSYAL MEDYADA KÜFÜRLEŞTİK"

Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini korumak için bıçağını rastgele salladığını anlattığı öğrenildi.