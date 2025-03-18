Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde, akademisyen ve öğrencilerin 2024 yılına ilişkin başarı ödülleri sahiplerini buldu.

Ödüller, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet, uluslararasılaşma ve kurumsal kapasite alanlarında verildi. Böylelikle, 2024 yılında alanında saygın uluslararası yüksek etki değerli dergilerde makalesi yayımlanan, yayınlarına çok sayıda atıf yapılan, dış kaynaklı bilimsel araştırma projesi kabul edilen, patent veya faydalı ürün başvurusu kabul edilen ve farklı başlıklarda nitelikli çıktılar ortaya koyan öğrenci ve akademisyenler ödüllendirilmiş oldu.

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu, hem bölgeye, hem de ülkeye nitelikli katkılarının artarak devam ettiğini belirterek, performans açısından bölge ve ülke ortalamasının üzerinde olduklarını söyledi.