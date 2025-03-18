UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde yer alan, Çorum’da her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen “Çiğdem Aşı” etkinliği için, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Cumhurbaşkanlığı’nın "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülüne sahip uluslararası metal sanatçısı Hasan Tuluk bir araya geldi.

Belediye Başkanı Aşgın, “Hazırlıklarımızı yapıyoruz; bu yıl da çok güzel etkinliklerle Çiğdem Aşı geleneğimizi yaşatmaya, yavrularımıza anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.