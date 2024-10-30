Olay, gece saat 04.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Elinde bir makarna markasına ait koliyle yürüyen kadın ve çocuktan şüphelenen bekçiler, 2 kişiyi durdurarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı.

Adlarının Z.Y. (58) ve A.E.B. (15) olduğu belirlenen kişilerin daha önceden suç kayıtlarının olmadığı anlaşıldı. Kadının bekçilerin kolide ne olduğu sorusuna tedirgin yanıtlar vermesi üzerine Z.Y. ve A.E.B., Eşrefpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada yapılan incelemede kolinin içerisinden 5 bin 559 adet uyuşturucu nitelikli hap çıktı.

Kadın nöbetçi savcının talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne teslim edilirken, 15 yaşındaki A.E.B. ise Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi.

Editör: İHA AJANS