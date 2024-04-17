Yeni seçilen mahalle ve köy muhtarlarını tebrik eden Vali Zülkif Dağlı, muhtarların vatandaşa güzel hizmetler gerçekleştirmesi temennisinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali Zülkif Dağlı, kentte huzur ve sükunetin sağlanması amacıyla muhtarlarla her ay asayiş toplantısı yapacaklarını ifade ederek, mahallelerin huzurunun sağlanması noktasında muhtarlara büyük görevler düştüğünü bildirdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ