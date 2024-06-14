Esra Erol gerçekleri kısa sürede ortaya çıkardı. Faris’in gerçek yüzü kan dondurdu! “Mağdurum” diyerek programa başvuran Faris Ç.’nin aslında evli, kadınlara şantaj yapan saplantılı bir kişi olduğu anlaşıldı.

Şantaj mağduru Emriye canlı yayına bağlandı. “Faris beni ve ailemi tehdit etti, bana uygunsuz görüntülerimle şantaj yaptı.” dedi. Genç kadın Faris Ç. tarafından uğradığı eziyetleri tek tek anlattı. Canlı yayında ortaya çıkan gerçekler ihbar kabul edildi. Emniyet harekete geçti. Kadınları şantajla birlikteliğe zorlayan Faris Ç. Esra Erol’da programında Eyüp Asayiş Büro Amirliği Ekibi tarafından, şantaj ve özel hayatin gizliliği ihlali suçundan gözaltına alındı. Esra Erol şantaj mağduru bir genç kadını daha kurtardı!

Editör: Haber Merkezi