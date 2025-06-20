Kamuoyunda ‘Maden Yasası’ olarak bilinen teklif komisyondan geçti. Yasa teklifi, yalnızca enerji üretimi için kritik önemdeki durumlarda; başka bir alanda faaliyet yürütülmesinin mümkün olmadığı bilimsel raporlarla kanıtlandığında, zeytin ağaçlarının taşınmasına geçici olarak izin verilebileceğini öngörüyor.

Kamuoyunda ‘Maden Yasası’ olarak bilinen ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM’de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda yaklaşık 24 saat süren görüşmeler sırasında, teklifin zeytinlik alanlar ve madencilikle ilgili bölümleri tartışma oluşturdu. Teklif sahibi milletvekilleri düzenlemenin neden gerekli olduğunu enerji arz güvenliği, yerli kaynak kullanımı ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması gibi gerekçelerle savunurken muhalefet eden milletvekilleri ise düzenlemenin kamu yararından çok belirli şirketlerin çıkarlarına hizmet ettiğini, zeytinliklerin ve tarım alanlarının madencilik faaliyetlerine açılarak geri dönüşü olmayan çevresel tahribatlara yol açacağını savundu. Ayrıca teklifin, yerel halkın geçim kaynaklarını ve doğal mirası tehdit ettiği, taşınabilirlik gerekçesinin ise bilimsel dayanaklardan yoksun olduğu öne sürüldü.

“MADENCİLİKTE YENİ FAZA GEÇİŞ”

Teklifin mimarlarından AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, enerji ithalatını azaltmayı, üretimi çeşitlendirmeyi ve yatırımları hızlandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Komisyon görüşmelerinde yaptığı sunumda, enerji ve doğal kaynakların yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik birer unsur olduğunun altını çizen Kaya, “Bu teklif yalnızca bir yasal düzenleme değil, Türkiye'nin enerji ve madencilik stratejisinde yeni bir faza geçiştir” ifadesini kullandı.

İZİN SÜREÇLERİ SADELEŞECEK

Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla hayata geçirilebilmesi için izin süreçlerinin sadeleştirilmesi gerektiğini belirten Kaya, “Projelere ait izin süreçlerinin daha sade, daha yalın ve süratli bir hale getirilmesi öngörülmektedir” dedi.

Yasa teklifinin bu bakımdan ekonomik olduğu kadar stratejik bir gereklilik taşıdığını ifade eden Kaya, Türkiye'nin enerji ithalatına 2002'den bu yana yaklaşık 1 trilyon dolar harcadığını, bu maliyetin düşürülmesinin ancak yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Editör: İHA AJANS