Çorum’da 24 saat hizmet verecek olan GeceGündüz Restoran yarın düzenlenecek olan resmi törenle hizmete başlayacak.

Bir süre önce Nazente Yalçınkaya ve Ömer Pekmezli tarafından kurula ve faaliyete geçen GeceGündüz Restoran için yarın saat 13.00’de açılış töreni düzenlenecek.

Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 25/A (Esnafevleri Camii yakını) adresinde hizmet vermeye başlayan restoran 24 saat açık olacak. Izgara, çorba, kahvaltı çeşitleri ve tavuk döner ile Çorumlulara hizmet verecek olan GeceGündüz Restoran açılışa özel indirimler de uygulayacak.

Yalçınkaya ve Pekmezli yaptıkları açıklamada tüm Çorumluları açılışlarına davet etti.

Editör: Haber Merkezi