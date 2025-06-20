Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencileri tebrik eden Aşgın, yıl boyunca özveriyle çalışan öğretmen ve idarecilerle birlikte velilere teşekkür etti.

Başkan Aşgın mesajında şu ifadeleri kullandı: “2024-2025 eğitim-öğretim yılını tamamlamış olmanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir yıl boyunca büyük bir azim ve gayretle çalışan, başarılı olabilmek için emek harcayan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için fedakarca çalışan değerli öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve her koşulda çocuklarının yanında olan kıymetli velilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum.”

Öğrencileri yaz tatilinde değerlendirebilecekleri etkinliklere de davet eden Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevgili öğrenciler, yaz tatili sizler için hem dinlenmek hem de kendinizi geliştirmek adına önemli bir fırsattır. Bu dönemi sadece dinlenerek değil; okuyarak, yeni şeyler öğrenerek, kültürel ve sportif etkinliklerle zenginleştirerek geçirmenizi tavsiye ediyorum. Bu kapsamda, belediyemiz Yaz Okullarımızda sizler için dopdolu bir program hazırladık. Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle hem eğlenecek hem de yeni beceriler kazanacaksınız. Hepinizi Çorum Belediyesi Yaz Okullarına davet ediyor, bu güzel imkandan en iyi şekilde faydalanmanızı arzu ediyorum. Yeni eğitim yılına dinlenmiş, motive olmuş ve daha güçlü bir şekilde başlamanızı temenni ediyor; hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz tatili diliyorum.”

Editör: Haber Merkezi