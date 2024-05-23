Greve başladıklarında gerçek nedenin sendika olduğunu söyleyen DİSK/Dev Maden-Sen sendikasına üye olan işçileri, grevlerini yer altında sürdürecek, haklarını alana kadar da greve devam edecekler.

İşçiler, ücretsiz izni kabul etmeyip işlerine geri dönene kadar yer altından çıkmama kararı aldı ve sonuna kadar direneceklerini açıkladı.

DESTEK İSTEDİLER

İşçiler tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 150 kişinin çalıştığı işyerinde çıplak ücret haricinde hiçbir yan hak verilmediği hatırlatılarak, "Yeraltı maden işçileri olarak bizler kendi imkanlarımızla işyerine geliyor, yemeğimizi yanımızda getiriyoruz. Şirket yetkililerinden en temel yan haklarımızı talep ettiğimizde herhangi bir cevap bulamadık. Aralık 2023 yılında DİSK’e bağlı Dev.Maden-Sen’e üye olduk. Sendikamız 2 Şubatta Çalışma Bakanlığından olumlu yetki belgesi aldı. Ancak işveren mahkemeye itirazda bulundu ve mahkeme süreci başladı. Özellikle yetkili olmayan bir mahkemeye başvurarak davanın uzaması sağlandı. Bu süre zarfında ise işyerinde sendikalı olan işçilere dönük sendikasızlaştırma politikaları yürütüldü. Birçok arkadaşımız işveren vekilleri tarafından sendikadan istifa etmeye zorlandı. Sendikamız ilgililer hakkında TCK'nın 118. Maddesi gereğince suç duyurusunda bulundu. Bizlerin birlik ve beraberliği bozulmayınca işyerinde İSG ile ilgili bahaneler üretilerek işsizlik ile tehdit edildik. Yetkililerden işyerindeki sendikal baskıların son bulup zorla 6 aylık ücretsiz izin baskısına karşı bizlere destek olmasını talep ediyoruz.” denildi.

ANNE BABALAR NÖBETTE

İşçileri anne, babaları da yalnız bırakmazken, aileler yeraltında sürdürülen direnişin 14. gününde ocak önünde bekleyişte ve nöbetteler. Aileler tarafından ise yapılan açıklamada, "Çocuklarımız nerdeyse biz ordayız, haklarını alana kadar gitmeyeceğiz. Her türlü onların yanındayız. Tüm yetkilileri göreve, emek ve demokrasi güçlerini destek ve dayanışmaya çağırıyoruz." denildi.

Çorum Dodurga Alpagut Köyü kömür madeni ocağında direnişin 14. gününde DİSK Genel Sekreteri ve Genel Başkanı Tayfun Görgün sendika heyetiyle direniş alanında ailelerle ve ocak dışındaki işçilerle bir araya geldi.