Kayalar, ilk olarak Dodurga İlçesi’ni ziyaret ederek halkla buluştu.

Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız ve parti yöneticileri ile birlikte Dodurga İlçesi’ni çıkarma yapan Lütfullah Kayalar, halka seslendi.



İYİ Parti Dodurga Belediye Başkan Adayı Alim Kısa ve İlçe Başkanı Ramazan Aslan ile birlikte ilçe esnafını ve pazarı ziyaret eden Milletvekili Kayalar, esnafın ve halkın sorunlarını dinleyerek, partinin çözüm önerilerini paylaştı.

Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit eden Kayalar, daha gelişmiş, büyüyen, işsizliğin olmadığı, üretimin şahlandığı bir Dodurga için seçmenlerden partisine destek istedi.

İYİ Parti heyeti, Dodurga’da yoğun ilgiyle karşılandı. (Haber Merkezi)