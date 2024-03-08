İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Dodurga Belediye Başkan Adayı Alim Kısa ile birlikte ilçede esnafı ziyaret ederek seçim çalışmalarına katkı sağladı.

Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden İYİ Parti heyeti, seçim ofisinde değerlendirme toplantısı yaparak hazırlık çalışmalarını ve yol haritasını gözden geçirdi.



“DODURGA, ESKİ GÜCÜNE

YENİDEN KAVUŞACAKTIR”

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Dodurga’nın giderek kan kaybettiğini belirterek, İYİ Parti’nin belediye başkanlığını kazanması halinde ilçenin eski gücüne tekrar kavuşturulacağını söyledi. Dodurga’nın birçok sorununu yakından bildiklerini ifade eden Yıldız, başta işsizlik olmak üzere tarımsal sorunlarının olduğunu dile getirdi. İlçede bir banka şubesinin kaldığını anlatan Yıldız, bankaların bankamatiklerini söküp götürmesinin ilçenin fakirleştiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

“İLÇEDE ZAFER ALİM

KISA’NIN OLACAK”

Dodurga’da oldukça sevilen ve toplumun tüm kesimlerinden destek gören İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Alim Kısa, çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ederken, rakiplerine de fırsat vermiyor. Seçimleri kazanmakta kararlı olduklarını vurgulayan Alim Kısa, birlik ve beraberlik içerisinde ilçeyi aydınlık geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Partililer ise “seçimler bizimdir. Zafer Alim Kısa’nın olacak, zafer İYİ’lerin olacak” dedi.

“HERKES BİRİNCİ SINIF”

Dodurga Belediye Başkan Adayı Alim Kısa ise, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmek için bu yola çıktığını söyledi. İlçenin son 20 yılda 5 bin 300 nüfustan bugün TÜİK verilerine göre 2 bin 460’a düştüğünü vurgulayan Kısa, “Bu düşüş ilçemizin son 20 yılda uğradığı erozyonun net bir fotoğrafıdır” dedi.



Dodurga’nın hiçbir evladının ikinci sınıf, üçüncü sınıf, azarlanan, horlanan, tokat atılan insanlar olamayacağını kaydeden Alim Kısa, bu memleketin bütün çocuklarının bu ilçenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu dile getirdi.

Alim Kısa ve İl Başkanı Yıldız, tüm Dodurgalıları 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa davet ederek, İYİ kadrolar için destek istedi.

Dodurga’daki seçim çalışmalarında İl Başkanı Erkan Yıldız ve Belediye Başkan Adayı Alim Kısa’ya; İlçe Başkanı Ramazan Aslan, İl Yöneticisi Necati Burak Peker ile parti yöneticileri de destek verdi.