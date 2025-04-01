Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup’ta 25.hafta maçında sahasında Çubukspor’u 1-0’la geçen Mimar Sinanspor küme düşmeme mücadelesi veren takımlardan Kırıkkale Yahşihanspor’un Sorgun Belediyespor ile 1-1 berabere kalmasının ardından kalan 5 haftada ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

26 puanı bulunan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor’un kalan 5 haftada 1 hükmen galibiyeti olduğu için diğer 4 maçını kaybetmesi durumunda, 13 puanlı Yahşihanspor kalan 5 maçın hepsini kazansa dahi küme düşen takım Mimar Sinanspor olmayacak.