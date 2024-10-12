Türkiye genelinde bin 500'den fazla kişiyi mağdur ettiği öne sürülen suç şebekesine yönelik Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheliden 54'ü tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir müştekinin şikayeti üzerine geçtiğimiz günlerde çalışma başlatmıştı. Yurt dışına kayıtlı numara üzerinden mesaj göndererek müştekilere Google haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verilmesinin sağlandığı, görevleri yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağlandığı, daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için 'VIP gruba' geçiş parası talep edildiği belirlendi. Çetenin müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara, daha sonra da kripto para hesaplarına aktardığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanarak nakde dönüştürüldüğü tespit edildi.

Çete liderinin Diyarbakır'da berberlik yaptığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı yöntemle il genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin göndermiş olduğu toplam 811 bin TL'nin aynı soğuk cüzdana aktarıldığını belirledi. Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilere yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 92 şüpheliden 76'sını yakalayarak gözaltına aldı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sev edilen şüphelilerden 54'ü tutuklanırken,7 şüpheli savcılıktan, 15 şahısta mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör: İHA AJANS