2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü, İzmir temsilcisi Menemen FK ile deplasmanda oynayacağı 36.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahasında, saat 15.00’te başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma ile başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam ederken, tam sahada, taktik içerikli oyunla sona erdi.

YOLCULU BUGÜN

Çorum FK bugün salonda yapacağı antrenmanla, Menemen maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, öğle saatlerinde, otobüsle Ankara’ya, oradan da 17.55 uçağı ile İzmir’e gidecek. Çorum FK, yarın yapacağı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

17 haftadır yenilmeyen ve son 9 maçını da gol yemeden kazanan Çorum FK, Menemen FK’yı da yener, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor da evinde Bursaspor’a takılırsa, şampiyonluğunu ilan edecek.

(Hüseyin AŞKIN)