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Tavşanlı ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından (KKYDP) proje uygulayan leblebi işletmesini ziyaret eden Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, projeye Bakanlıkça yaklaşık 2 milyon TL’lik bir hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.



Bakanlıkça bu yıl 16. Etabı uygulanan KKYDP çerçevesinde proje uygulayan ve Tavşanlı ilçesinde leblebi üretimi üzerine faaliyet gösteren işletmenin kurduğu GES yatırımının kabulü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay’ın ziyaret ettiği firma, üretim tesisleri ve kapasite bakımından Türkiye’de leblebi üretimi yapan önemli firmalar arasında yer alıyor. Tesisleri gezerek üretim, pazarlama ve ihracat konularında firma yetkililerinden bilgi alan İl Müdürü Yeniay, özellikle kadın istihdamı konusunda duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözleşmeli üretim konusunda da firmanın öncü bir rol üstelenebileceğini ifade etti. İl Müdürü Yeniay, ayrıca işletmenin KKYDP projelerinden yararlanarak enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla bir GES projesi uyguladığını, Bakanlıkça da bu projeye yaklaşık 2 milyon TL’lik bir hibe ödemesi yapılacağını sözlerine ekledi.

(Tuna İşleyen)