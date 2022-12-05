Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verişinin yıldönümü coşku içerisinde kutlanırken, kadınlar haklarını savunma, koruma ve geliştirme konusunda söz birliği yaptı.

Kuşsaray Kadın Platformu tarafından düzenlenen ve geniş bir katılımın sağlandığı etkinliğe; Kuşsaray Köyü Muhtarlığı ve Dernek Başkanlığı da destek verdi.

Çeşitli konuşmaların yapıldığı, kutlama pastasının kesildiği, oyunların oynandığı, halayların çekildiği programda ayrıca Platform Temsilcisi Remziye Aygar Koluuzun tarafından kadınlara karanfil hediye edildi.

Kuşsaray Köyü Konağı ve Cemevi binasında gerçekleştirilen etkinliği; Kuşsaray Kadın Platformu ile birlikte İstanbul-Sancaktepe eski ve ilk kadın belediye meclis üyesi, Kadınlar Arası Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği eski başkanı Remziye Aygar Koluuzun organize etti.

Etkinliğe; Köy Muhtarı Bülent Özkan, Dernek Başkanı Levent Özkan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, CHP önceki dönem il yöneticilerinden Kenan Özcan, işadamı Onur Koluuzun, CHP Kadın Kolları Üyeleri, CHP Gençlik Kolları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“KADINLAR, YÖNETİM KADROLARINDA EŞİT ŞEKİLDE TEMSİL EDİLMELİ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Remziye Aygar Koluuzun, Kuşsaray Köyü’nde bir kadın kooperatifi kurulmasını ve yerel ürünlerin kooperatif aracılığıyla pazarlanmasını, kadınların gelir seviyesinin yükseltilmesinin sağlanmasını önererek, katılımcıların bu konuda görüşlerini aldı.

Remziye Aygar Koluuzun, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasının tarihçesi hakkında bilgiler vererek, “Türkiye’mizde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı pek çok Avrupa ülkesinden önce tanınmıştır. Ülkemizde 3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerde, 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, nihayetinde 5 Aralık 1934'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Türkiye’de nüfusun yarısını kadınların oluşturmasına karşın; ülkemizde yapılan 2019 yılı yerel seçimlerinde oran yüzde 7.89’dur. Türkiye genelinde kadın belediye başkanı sadece 4 kadın olmuştur. İl genel meclis üyeliğinde ise 1271 kadın seçilmiştir. Kadın belediye meclis üyesi sayısı ise 2282. 2018 yılı genel seçimlerinde parlamentoda kadınların temsil edildiği oran ise yüzde 17’dir. 600 vekilden sadece 103 kadın vekil seçilmiştir.

Yine Türkiye genelinde 18 bin 652 köy olmak üzere toplam 50 bin 157 muhtar bulunuyor oran olarak yüzde 2.14 iken sayıya döktüğümüzde ise 50 muhtardan yalnızca biri kadındır.

Bu sayısal oranlar gösteriyor ki; ülkemizde Fransa, Belçika, İtalya ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme seçilme hakkı tanınmasına rağmen 88 yıl içinde kadınımızın aktif siyaset içinde yeterince temsil edilmediği; bu hususun tespit edilerek, bu konuda Anayasa’da, siyasi partiler ve seçim yasalarında, parti tüzüklerinde, kadınların seçilme hakkı konusunda pozitif düzenlemelerin yapılmadığını göstermektedir” dedi.

Koluuzun, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Mustafa Kemal Atatürk, 1925'te Kastamonu'da yaptığı konuşmada şöyle der: “Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadının, bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur.” Bu konuşma ile kadın-erkek eşitliği ilkesini açıkça ortaya koyan Atatürk, Birleşmiş Milletlerin, 20 yıl sonra kabul ettiği Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 1. ve 2. maddesi ile yayımladığı ilkeleri, çok daha önce dile getirmişti.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarından aldığımız bu feyiz ile kadının siyasal yaşama aktif katılımını sağlamak adına öncelikle kadın-erkek eşitliği temel ilkesinin, yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin okul öncesi eğitimden başlayarak çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatında, akabinde toplumun tümünde, kurum ve kuruluşlarında fiili olarak hayata geçirilerek sağlanması ülkemizin ilerlemesi açısından zorunludur.

Bizler nüfusun yarısıyız, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ülkemizin karar alma mekanizmalarında ve mecliste eşit sayıda yer almasını istiyoruz.”

“KADINLAR, ATATÜRK SAYESİNDE HAKLARINA KAVUŞTU”

Kuşsaray Köyü Muhtarı Bülent Özkan ise tüm kadınlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünü kutladı.

Muhtar Özkan, “Kuşsaray gibi aydın bir köyde bile nüfus sayımında kadınlar sayılmaz iken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde 1930 yılında belediye seçimlerine, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine, 1934 yılında ise milletvekilli seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır” diye konuştu.

Özkan, Atatürk’ün “Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur” sözünü hatırlatarak, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek ve Kuşsaray Köyü Dernek Başkanı Levent Özkan da birer konuşma yaparak kadın hakları gününü kutladı. Kamile Anar, kadınların haklarına sahip çıkmasını ve örgütle şekilde hareket etmesini isterken, Yıldız Bek ise yönetim kadrolarına seçilen kadınların yetersizliğinden yakınarak, kadınların hayatın her alanında var olması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından eğlence programı düzenlendi. Kadınlar, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri hep birlikte paylaşırken, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Programı halaylarla sona erdiren kadınlar, daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe bazı erkekler de katılarak destek verdi. (Haber Merkezi)

