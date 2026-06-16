Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması amacıyla yapımı tamamlanan Kunduzhan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı. Modern fiziki yapısı ve teknik donanımıyla dikkat çeken yeni istasyon, bölgedeki sağlık altyapısına önemli katkılar sunacak.

Sağlık Bakanlığı’nın acil sağlık hizmetlerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen istasyon, Kunduzhan Mahallesi’nde faaliyet göstermeye başladı. Stratejik konumuyla öne çıkan merkez sayesinde, Kunduzhan ve çevresinde yaşayan vatandaşlara daha kısa sürede ulaşılması hedefleniyor. Böylece acil vakalara müdahale süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi sağlanacak.

İstasyonu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yapılan planlamanın bölgenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiğini belirtti. Zehir, “İstasyonun yeri ve hizmet kapasitesi belirlenirken yeni belediye binası, planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları ve nüfus hareketliliği gibi unsurlar dikkate alındı. Bu doğrultuda oluşturulan istasyon, bölgenin sağlık hizmeti altyapısına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Acil sağlık hizmetlerinde zamanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Zehir, vatandaşlara en kısa sürede ulaşmanın temel hedeflerden biri olduğunu vurguladı. İstasyon yapılanmaları ve hizmet planlamalarının bu anlayışla sürekli geliştirildiğini ifade eden Zehir, il genelinde erişilebilirliği artırmak ve müdahale sürelerini azaltmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi