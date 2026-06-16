Eğitim-Sen Çorum Şubesi Müzik Topluluğu’nun hazırladığı konser, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda iki gün boyunca sanatseverlerle buluştu. Pazar ve Pazartesi günleri gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekti.

Türk Halk Müziği ve özgün müziğin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserde, solist performanslarının yanı sıra orkestra gösterileri de izleyicilerden büyük beğeni topladı. “Emek Bizim, Ezgi Bizim, Yarınlar Hepimizin” sloganıyla düzenlenen gece, yalnızca bir müzik etkinliği olmanın ötesine geçerek dayanışma ve ortak üretim vurgusunu ön plana çıkardı.

Siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda yurttaşın katıldığı konser, iki gün boyunca salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı.

Gecede orkestrada Emre Özkeskin ve Rıza Aydın bağlamada, Zeynel Demir bas gitarda, Çiğdem Kocabıyık flütte, İbrahim Çelikcan gitarda, Cevahir Sarıkaya kavalda, Serkan İşçi kemanda, Onur Özgür klavyede ve Dinçer Şimşek bas davulda görev aldı.

Konserde ayrıca Anıl Doğan, Aslı Uçar, Ayten Atay, Çiğdem Kocabıyık, Demet Demir, Dinçer Şimşek, Duygu Pelen, Güray Ardık, Hilal Ercan, İbrahim Çelikcan, Mesude Mülazım, Onur Özgür, Özlem Ceyhuni, Pınar Topal, Rıza Aydın, Serkan İşçi, Yeliz Güzelordu, Yeşim Demirörs, Yeter Şahin ve Zeynel Demir solist olarak sahne aldı.

Muhabir: Haber Merkezi