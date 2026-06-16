Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 229 bin 863’e ulaştı. Kentteki araç sayısındaki artış dikkat çekerken, bölge illeri arasında da önemli bir seviyeye ulaşıldı.

Açıklanan verilere göre aynı dönemde Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 549 bin 388, Tokat’ta 258 bin 620 ve Amasya’da ise 167 bin 59 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ise Mayıs ayında toplam 159 bin 623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 47,5’ini otomobil, yüzde 37,2’sini motosiklet, yüzde 11’ini kamyonet oluştururken; kalan kısmı traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı araçlar oluşturdu.

Öte yandan, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3 oranında azaldı. Araç türlerine göre incelendiğinde en fazla düşüşün özel amaçlı taşıtlar, minibüs ve kamyon grubunda yaşandığı görüldü.

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 24,1 oranında azalma meydana geldi. Bu düşüş, özellikle traktör, minibüs ve motosiklet kategorilerinde daha belirgin oldu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34 milyon 361 bin 85’e ulaştı. Toplam taşıtların yüzde 51,8’ini otomobiller oluştururken, motosiklet ve kamyonetler de önemli paya sahip olmaya devam etti.

Muhabir: Haber Merkezi