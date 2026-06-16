İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19 bin 96 amir ve polis memurunun görev yeri değiştirildi.

Binlerce emniyet personeli ve ailesinin merakla beklediği atama sonuçları, 15 Haziran saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Atama süreci kapsamında 1.528 amir ile 17 bin 568 polis memurunun yeni görev yerleri belirlenirken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte emniyet teşkilatında yeni görev dağılımları da netleşmiş oldu.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, gün içerisinde yaptığı açıklamada atama sonuçlarının saat 18.00 itibarıyla ilan edileceğini bildirmişti. Fidan açıklamasında, 1.528 amir ve 17 bin 568 polis memurunun yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, yeni görev yerlerinde tüm personele başarı dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada atamaların tamamlandığını belirterek emniyet personelinin milletin huzuru, devletin güvenliği ve kamu düzeninin korunması için fedakârca görev yaptığını vurguladı.

Bakan Çiftçi, yeni görev yerlerine atanan personelin aynı azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğini belirterek atamaların emniyet teşkilatı, personel ve aileleri için hayırlı olmasını temenni etti.

Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tayini çıkan personelin ilişik kesme ve göreve başlama işlemlerinin de ilgili takvim doğrultusunda yürütüleceği bildirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK