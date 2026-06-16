Sungurlu’nun son yıllarda savunma sanayii alanında önemli bir üretim merkezi haline geldiğini belirten Başkan Dere, ilçedeki fabrikaların Türkiye’nin savunma ihracatına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye’nin yıllık yaklaşık 10,5 milyar dolarlık savunma ihracatının yüzde 30’una yakınının Sungurlu’daki üretim tesislerinden gerçekleştirildiğini dile getiren Dere, bunun hem ilçe hem de Çorum adına gurur verici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Savunma sanayii yatırımlarının birkaç yıl öncesine kadar hayal olarak görüldüğünü belirten Dere, bugün ise tüm kurumların bu yatırımlara sahip çıktığını söyledi.

OSB'DE 7 BİN DÖNÜMLÜK GENİŞLEME ALANI

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetiminde belediyenin aktif rol üstlendiğini vurgulayan Dere, mevcut 5 bin dönümlük alanın büyük ölçüde dolduğunu ifade etti.

Yeni yatırım taleplerini karşılamak amacıyla yaklaşık 7 bin dönümlük yeni alanın genişleme sahası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teklif edildiğini açıklayan Dere, yalnızca Sungurlu’da değil, Çorum genelinde de yeni organize sanayi bölgelerinin kurulmasının üretim kapasitesini artıracağını söyledi.

SPOR YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Sungurlu’nun spor alanında önemli bir ivme yakaladığını belirten Dere, ilçenin voleyboldaki başarısının yanı sıra Çorum sporuna da katkı sunduğunu ifade etti.

Spor yatırımlarının kent kimliğini güçlendirdiğini vurgulayan Dere, profesyonel kulüplerin başarılarının gençleri spora yönlendirmede önemli rol oynadığını söyledi.

Arca Çorum FK ve Sungurlu Belediyespor’un elde ettiği başarıların kentin sportif vizyonunu güçlendirdiğini kaydeden Dere, sporun sosyal gelişime de katkı sunduğunu belirtti.

35 YIL SONRA İMAR REVİZYONU

İlçede son kapsamlı imar revizyonunun 1990 yılında yapıldığını hatırlatan Başkan Dere, yaklaşık 35 yıl sonra hazırlanan yeni imar revizyonunda kurum görüşlerinin tamamlandığını ve sürecin meclis aşamasına geldiğini açıkladı.

Yeni planlamayla birlikte konut alanlarının, otoparkların, yeşil alanların ve sosyal yaşam alanlarının artırılacağını belirten Dere, ilçenin gelecekteki büyümesine uygun bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

KONUT ARZI ARTACAK, KİRA BASKISI AZALACAK

Göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 3 bin 500 konut için ruhsat verildiğini açıklayan Dere, TOKİ ve özel sektör yatırımlarıyla birlikte konut stokunun önemli ölçüde artacağını ifade etti.

Yeni konutların devreye girmesiyle kira fiyatlarındaki artışın dengelenmesini beklediklerini belirten Dere, bunun kentsel dönüşüm çalışmalarına da katkı sağlayacağını söyledi.

İlçede toplam 213 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilenmesi için çalışma başlatıldığını belirten Dere, şu ana kadar 140 kilometrelik bölümün tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalar sayesinde kayıp-kaçak oranının yüzde 80 seviyelerinden yüzde 20’lere kadar düştüğünü ifade eden Dere, yeni depolar ve kuyularla birlikte su sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi.

İlerleyen süreçte Sungurlu Barajı’ndan içme suyu temin edilmesiyle ilçedeki su probleminin tamamen ortadan kalkacağını dile getirdi.

YOL VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Altyapı yatırımlarının ardından üstyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Dere, son bir yılda yaklaşık 70 bin ton sıcak asfalt serildiğini açıkladı.

Bunun yanında 90 bin metrekare sathi kaplama, 120 bin metrekare kilit parke ve 30 bin metreküp bordür uygulaması gerçekleştirildiğini ifade eden Dere, ulaşım altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

Belediyenin öz gelirlerini artırmak amacıyla asfalt tesisi ve beton santrali yatırımları yaptıklarını belirten Başkan Dere, bu tesislerin hem belediyenin ihtiyaçlarını karşıladığını hem de gelir sağladığını kaydetti.

İkinci beton santralinin devreye alınmasıyla günlük üretim kapasitesinin yaklaşık 3 bin metreküpe ulaştığını ifade eden Dere, belediyenin merkezi bütçeden gelen kaynakların yanı sıra kendi gelirleriyle de yatırım yapabildiğini vurguladı.

EFELER LİGİ, SUNGURLU'NUN GURURU

Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nın Efeler Ligi’ne yükselmesinin ilçe adına tarihi bir başarı olduğunu belirten Dere, takımın Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank ve Ziraat Bankkart gibi güçlü ekiplerle mücadele edeceğini söyledi.

Kulübün altyapısında yüzlerce lisanslı sporcunun bulunduğunu kaydeden Dere, elde edilen başarının kalıcı olması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Öğrencilere yönelik eğitim yardımları, üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği, gıda yardımları ve çeşitli sosyal destek programlarının süreceğini belirten Dere, yeni projeler üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Uygulama aşamasına gelen projelerin önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Dere, Sungurlu’nun her alanda gelişimi için çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

