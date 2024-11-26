Kültür Bakanlığı “Yaşayan İnsan Hazinesi”, metal sanatçısı, teknik öğretmen Hasan Tuluk’un etnograefik eserler koleksiyonunu kalıcı olarak bir salonda sergilemesi, Çorum’a büyük bir zenginlik kazandırdı. Vali Ali Çalgan da, kültür değerlerini derleyip sergilemenin çok kıymetli olduğunu belirterek, Hasan Tuluk gibi bir sanatçıya ve kültür insanına sahip olduğu için Çorum’un şanslı olduğunu vurguladı.

Hasan Tuluk’un, Bahçelievler Yeşilyurt Park Sokak’taki Tulukzade Apartmanı’nda düzenlediği etnografya sergisinin açılışına, Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Yurt içinde ve dışında katıldığı sanatsal etkinlikler ve koleksiyonda yer alan eserler hakkında bilgi veren Hasan Tuluk, 40 yılı aşkın süredir biriktirdiği etnografik eserleri topluma açmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını dile getirerek, Başkan Aşgın’dan çalışmalarında daima destek gördüğünü vurguladı. Hasan Tuluk, serginin gezilmesinden sonra konuklarını evine davet ederek burada da, başta Selimiye Camii maketi, eşsiz eserlerini tanıttı ve konuklarına ikramlarda bulundu.