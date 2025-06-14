Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Milletvekili, 17. ve 18. Dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran ile çeşitli eyaletlerini hedef alan saldırılarının ardından sosyal medyadan bir değerlendirme yaptı.

İsrail’e meydan okumanın dışında kimsenin bir şey yapmadığını ifade eden Av. Muzaffer Külcü, “İsrail halkının büyük kısmının da karşı olduğu Netanyahu ve etrafındaki bir avuç zalim Siyonist’e karşı birleşemeyen İslam dünyası, ne yazık ki sırayla hedef olmaya mahkûmdur” diye konuştu.

“Allan İslam toplumuna akıl, şuur, izan ve birlik ihsan etsin” başlığı ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Muzaffer Külcü, bir avuç zalim Siyonist’e karşı birleşemeyen İslam dünyasının yazık ki sırayla hedef olmaya mahkum olduğunu da dile getirerek şu görüşlere yer verdi; “İsrail hava saldırısıyla, İran’ın nükleer tesislerini yok ederken aynı zamanda çok sayıda bilim adamını ve Devrim Muhafızları Komutanı, Genel Kurmay Başkanı başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askeri yöneticisini de öldürdü.

İsrail’e boş meydan okumalar dışında kimse bir şey yapamıyor. İsrail halkının büyük kısmının da karşı olduğu Netanyahu ve etrafındaki bir avuç zalim siyoniste karşı birleşemeyen İslam dünyası, ne yazık ki sırayla hedef olmaya mahkûmdur.

Dün Irak, Yemen, Suriye, Gazze… Bugün İran… Yarın kim bilir neresi ? 21 bin kilometrekarelik yüzölçüm ve 10 milyon nüfusa sahip ülke, istediği Müslüman ülkesini bombalıyor. Yarım asrı aşkın süredir Filistin'e zulmediyor. Şu an Gazze’de bir insanlık dramı, adeta soykırım yaşanıyor. 2 milyarı aşkın ve onlarca Müslüman ülke, hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor.

Tarihsel süreç içerisinde olduğu gibi bugün de Hakk’ın, haklının, adaletin ve insanlığın onurlu tek sesi olarak yine Türkiye görünüyor. Mazlumların yegane sesi. Zaman zulme sessiz kalanlardan hesap soracak.

Aslında mesele ne kadar olduğumuz ya da sayımızın kaç olduğu değil, ne yapabildiğimiz.. Kimi konforunu, kimi kendi tahtını ve krallığını, kimi rejimini kimi de Batı bankalarındaki milyar dolarlarını koruma odaklı davranıyor. Strateji üretiyor. Diplomasi yapıyor. Toplantılar düzenliyor. Hepsi zevahiri kurtarma derdinde.

Sonunda ne mi oluyor. İsrail biraz daha fazla Müslüman öldürüyor. Yani havanda su dövüyoruz. Müslümanlar olarak; Amerika destekliyor, Avrupa destekliyor diyerek kendi aczimize, çaresizliğimize mazeret üretiyoruz. Mümin elbette aklıyla, feraset ve basiretiyle hareket eder. Ama bu korkaklığın, aczin, pısırıklığın, kendi iktidarını koruma derdinin mazereti olmamalıdır.

Ancak; inananlar ve bedel ödeyenler şeref ve izzetle yaşarlar. Her ömür, ölümlü değil mi! Kimi izzet ve şerefle, kimi zilletle. Nice azlar çoklara galip gelmişlerdir. Ama onlar canları pahasına inanarak mücadele etmiş ve kazanmışlardır. Allah İslam toplumuna akıl, şuur, izan, birlik ihsan etsin. Birçok İslam devletinin başındakilere de gerçek iman nasip etsin”

Editör: Haber Merkezi