Kahramanmaraş’ta yaşayan 9 yaşındaki Çorumlu Büşra Ayşe Berksun ve annesi İnci Başkonuş Berksun, depremde hayatını kaybetti.

Tatar köyünden gelme emekli Zabıta Müdürü Murat Berksun’un gelini, Emre Berksun’un ise eşi olan İnci Başkonuş Berksun ile çocuğu Büşra Ayşe Berksun’un cenazeleri Çorum’a getirildi.

Kübra ve İnce Berksun’un cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ()

