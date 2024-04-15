Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G.Ç. (33), tabancayla intihar etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

AYNI POLİGONA GİTMİŞ

Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi. G.Ç’nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı.