Millet İttifakı milletvekili adayları ve parti yöneticileri, Çorum Merkez Hamdiköy’de çevre köy muhtarlarının da katılımı ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Bölge köylerin sorun ve taleplerinin ele alındığı, Millet İttifakı iktidarında hayata geçirilecek projelerin ele alındığı toplantıya muhtarların ve vatandaşların ilgisi büyük oldu.

CHP Çorum Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Burçin Solmaz Polat, CHP İl Başkanı Ümit Er, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, CHP İl – İlçe yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları üyelerinin katıldığı toplantıda Çorum’un temel sorunları ile bölge köylerin yaşadıkları sıkıntılar ele alındı.

Milletvekili Adayları ve parti yöneticileri, Millet İttifakı iktidarında köy okullarının yeniden hayat bulacağını, öğrenci sayısı kaç olursa olsun tüm okulların yeniden açılacağını, köyler için kalkınma hamleleri uygulanacağını dile getirdi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri için destek isteyen Tahtasız ve Polat, sandığa, demokrasiye sahip çıkılmasını talep etti.

CHP heyeti, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

Hamdiköy Muhtarı Hayati Serbes’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Gökdere Köyü Muhtarı Halis Şirin, Büyükgülücek Köyü Muhtarı Mehmet Özcan, Karadona Köyü Muhtarı Ahmet Doğan, Yenihayat Köyü Muhtarı Hasan Börekçi, Evci Yenikışla Köyü Muhtarı Abidin Gündoğar, Seyfe Köyü Muhtarı Ali Görücü, Evci Ortakışla Köyü Muhtarı Cemil Aslıhak, Serban Köyü Muhtarı Vedat Yılmaz, Çağşak Köyü Muhtarı Kasım Şahin, Mustafa Çelebi Köyü Muhtarı Halil Kaya, Mislerovacığı Köyü Muhtarı Mehmet Ali Balkız, Büyükdivan Köyü Muhtarı Servet Aksoy, Çayhatap Köyü Muhtarı Ali Örgel, Tarhan Köyü Muhtarı Garip Özgür, Küçükgülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca katıldı. (Haber Merkezi)