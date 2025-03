Bakan Uraloğlu, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yolların, medeniyetin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Yolların sağlıklı işlemesi, trafik güvenliğinin en üst düzeyde olması, taşıt işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve ülkenin her köşesine her mevsimde ulaşım sağlanmasının önemine dikkati çeken Uraloğlu, "2024'te ülkemizin ulaşım altyapısına değer katan pek çok yatırımı hayata geçirdik. 70 kilometresi otoyol olmak üzere 357 kilometre bölünmüş yol yaparak, yollarımızın standartlarını yükselttik." diye konuştu.

Trafiğin yoğun aktığı noktalarda konforu artırmak için 860 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yol yaptıklarını belirten Uraloğlu, 36 kilometre uzunluğunda 17 tünel, 23,5 kilometrelik 146 köprü ve viyadük inşa ettiklerini bildirdi.

İnşa ettikleri yollara son teknolojileri de entegre ederek vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmasını sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, HGS ve Serbest Geçiş Sistemi (SGS) gibi teknolojilerin yaygınlaşmasını sağladıklarını söyledi.

Uraloğlu, Karayolları ile PTT genel müdürlüklerinin 2012'de ortaklaşa işletmeye aldığı HGS'nin ülke genelindeki yollarda kullanımının yaygınlaştığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Tüm otoyol ve boğaz köprüleri ücret toplama istasyonlarında HGS, kullanıcıların hizmetindedir. Sistem, engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsili, trafik akışında süreklilik, radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi sayesinde uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunuyor. Otoyola girişine müsaade edilen her türlü taşıt, HGS'ye abone olabiliyor. Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında HGS'leri otoyollarda yaygınlaştırıyoruz. Otoyollarımızda 270 HGS giriş ve 323 çıkış gişesi hizmet veriyor. Köprü ve otoyollarda kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketi, geçen yıl sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 529 milyon 891 bin 855 defa kullanıldı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde 146 milyon 685 bin 339, otoyollarda 383 milyon 206 bin 516 kullanım gerçekleşti."

Bakan Uraloğlu, SGS ile ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğunun ortadan kalktığını, araçların normal trafik akışında ücretlendirildiğini anlatarak, "Otoyol ve boğaz köprülerinde trafiği yoğun olan ücret toplama istasyonlarında araçların gişelerde şerit değiştirmesine gerek kalmadan geçişlerini sağlamak amacıyla FSM ile 15 Temmuz Şehitler köprüleri, Mahmutbey, Çamlıca, Muallimköy, Mecidiye, Liman, Seferihisar (Güzelbahçe), Torbalı, Aydın, Işıkkent, Küçükkılıçlı, Kartepe, Gölcük, Topağaç, Tarsus OSB, Bekirpaşa, Kurtköy, Şekerpınar, İskenderun OSB, Gaziantep Doğu, Gaziantep Batı, Sakızgediği, Gebze ve Samandıra istasyonlarında SGS tesis edildi." dedi.

