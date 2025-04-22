Olay ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede besicilik yapan O.D.'nin kamyonet kasasında bulunan bir köpeğe halatla defalarca şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Belediye ekipleri de köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.

Trabzon Valiliği, tepkilere yol açan köpeğe halatlı şiddet ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, bir köpeğe eziyet edildiği yönündeki görüntüler üzerine valiliğimizce derhal harekete geçilmiştir. Yomra Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmada, olayı gerçekleştiren şahıs tespit edilerek yakalanmış ve cumhuriyet savcılığına bildirilmiştir. Söz konusu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Editör: İHA AJANS