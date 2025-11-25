Kaza, Zile-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki 34 DJ 2801 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.Ö. ve D.Ö. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhabir: İHA AJANS