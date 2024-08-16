AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı haziranda 15 milyon 601 bin 522 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu istihdam geçen yılın aynı döneminde 15 milyon 82 bin 853 seviyesindeydi.

Ücretli çalışanların alt dağılıma bakıldığında, "konaklama ve yiyecek hizmeti" sektöründe çalışan sayısının yılın ilk ayından başlayarak düzenli olarak arttığı, mayıs ve haziran aylarında da rekor kırdığı görüldü.

Geçen yılı 1 milyon 89 bin 256 kişilik çalışanla tamamlayan söz konusu sektörde istihdam yılın ilk ayında 1 milyon 82 bin 554 oldu.

Sonraki aylarda yükselişe geçen sektör istihdamı, şubatta 1 milyon 85 bin 910'a, martta 1 milyon 135 bin 178'e, nisanda 1 milyon 219 bin 640'a çıktı. Mayıs ayında 1 milyon 312 bin 342 ile rekor kıran sektör, haziranda da istihdamda yakaladığı ivmeyi devam ettirdi. Sektörün istihdamı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 370 bine ulaştı.

"SEKTÖRDE İSTİHDAMIN GELECEK AYLARDA DA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinin ülke ekonomisi için önemine dikkati çeken Demirkol, şunları kaydetti:

"Sektör, turizm sektörü ile iç içe. Sektör, turizm sektöründeki işlerin iyi olması, ülkeye döviz girmesi açısından da önemli. Döviz gelirlerinin de artması gelecek dönemde cari açığın düşmesini destekliyor ve döviz kurlarındaki baskıyı azaltıyor."

Demirkol, sektörde istihdamın gelecek aylarda da artmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Editör: AA AJANS