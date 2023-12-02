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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu,

Kızlaryolu Barajı’nın son harcının atıldığını belirterek, barajın yerden yüksekliğinin 92 metre olduğunu kaydetti. Akbaşoğlu, “Yaklaşık 130 milyon metreküp su tutacak, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayacak. Hidroelektrik santral fonksiyonu da olan ve içme suyu olarak da bütün halkımızın ihtiyacını giderebilecek hem Çankırı'nın hem de bölgenin en büyük kamu yatırımlarından birisi olan Kızlaryolu Barajı her yıl on binlerce çiftçimize inşallah katkı sağlayacak büyük bir eser. Geçtiğimiz Pazartesi günü son harcını koyduk ve bitirdik" ifadelerini kullandı.