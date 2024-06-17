Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleriyle ünlü Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde turizm olanaklarını genişletmek amacıyla yeni bir adım attı. Kızılırmak'ın eşsiz doğal çevresinde konumlanan Kızılırmak Doğanca Kafe Ziyaretçi Merkezi, Bungalov Evleri ve Otantik Kıl Çadırı yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve Samsun’un tüm güzelliklerini tanıtmak adına çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda şehrin önemli turizm noktalarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde Kızılırmak Doğanca Kafe Ziyaretçi Merkezi, Bungalov Evleri ve Galeriç Subasar Ormanları içinde bulunan Otantik Kıl Çadır olmak üzere 3 tesis yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

AÇILAN TESİSLERİN ÖZELLİKLERİ

Kızılırmak Doğanca Kafe Ziyaretçi Merkezi, sunduğu zengin olanaklarla dikkat çekiyor. Burada kahvaltı, içecek çeşitleri ve ızgara seçenekleri gibi imkanlar ziyaretçilere dinlenme ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Bungalov Evler, konuklara doğayla uyumlu ve konforlu konaklama seçenekleri sunuyor. Çocuk oyun alanları ve çeşitli yiyecek içecek seçenekleriyle donatılan bu evler doğanın kalbinde huzurlu bir konaklama deneyimi vadediyor. Otantik Kıl Çadırı ise Galeriç Subasar Ormanları'nda bulunuyor ve yöresel dokularla modern konforu birleştiriyor. Gözleme, kahvaltı ve yöresel lezzetlerle dolu bu çadır, doğal ortamıyla uyum içinde keyifli bir atmosfer sunuyor. Büyükşehir Belediyesi yeniden hizmete aldığı bu tesisler ile doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bu bölgeyi daha geniş kitlelere tanıtmayı, yerel kültürü ve doğal güzellikleri vurgulayarak ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve ziyaretçilere daha konforlu bir ortam sunmak için bu projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, doğal güzelliklerimizi koruma ve ziyaretçilerimize en iyi deneyimi sunma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu amaçla, turizm olanaklarını genişletmek adına bir adım attık ve Kızılırmak'ın eşsiz doğal çevresinde konumlanan Kızılırmak Doğanca Kafe Ziyaretçi Merkezi'ni, Bungalov Evleri'ni ve Galeriç Subasar Ormanları içinde yer alan Otantik Kıl Çadırını ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

“SİZLERİ KIZILIRMAK DELTASI VE KUŞ CENNETİ’NE DAVET EDİYORUZ”

Tüm ziyaretçileri Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti’ne davet eden Başkan Doğan, “Bu tesislerimiz, bölgenin benzersiz flora ve fauna zenginliğini keşfetmek isteyen herkese kapılarını açıyor. Doğa tutkunu misafirlerimiz Kızılırmak'ın sakin sularıyla çevrili bu muazzam manzarada doğanın içinde huzurlu bir mola geçirebilir, gündelik hayatın karmaşasından uzaklaşabilirler. Ayrıca, kuş gözlemciliği tutkunları için benzersiz bir deneyim sunan Kuş Cenneti'mizde birbirinden nadir kuş türlerini yakından gözlemleme fırsatı bulabilirler. Bizler her zaman olduğu gibi sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda, ‘Odak Samsun’ gayesiyle hareket ederek bu güzellikleri gelecek nesillere taşıma kararlılığımızı koruyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi Kızılırmak'ın büyüleyici doğasını keşfetmeye ve huzur dolu anların tadını çıkarmaya bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Halit Doğan kısa bir süre önce de Amisos Restoran ve Sevgi Kafeyi de yeniden vatandaşların hizmetine açmıştı.

Editör: İHA AJANS