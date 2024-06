Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi, endüstriyel tarımın yaygınlaşması ve şehirleşme eğiliminin artması gibi faktörler, geleneksel mesleklerden biri olan çobanlığı da etkiledi. Eskiden köylerde yaşayan ve genellikle aile geleneği olarak aktarılan bu meslek, günümüzde genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyünde vatandaş çoban bulamamanın yanında bir de bu vaatle dolandırılıyor.

“ÜRETİM İÇİNDE EN BAŞTA GELEN SORUNLARDAN BİRİ ÇOBAN SORUNU”

Bu üreticiliğin sonu nereye gidecek diye sitemde bulunan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, “Artık çoban sıkıntısı yaşanmıyor adeta intihar ediliyor. Çobanlar hep dışarıdan geliyor. 50 - 60 bin liraya anlaştığımız çoban başka bir yerden 61 bin lira teklifi alıyor ve hemen gidiyor. Böyle bir sistem kurmuşlar. Dağda bile olsa o an hayvanları bırakıp gidiyor. Çoban sıkıntısına dair bakanlığımızın bir şey yapması lazım. Gençlerimizi desteklememiz lazım. Yaklaşık iki yıldır insanlar et alamıyor. Niye alamıyor? Çünkü üretim yok. Üretim içinde en başta gelen sorunlardan biri çoban sorunu. Hayvancılık bitme sınırına geldi” şeklinde konuştu.

“20 BİN LİRAYA YAKIN PARAMIZI DOLANDIRICILARA KAPTIRDIK”

Malatya da depremde etkilenen ve Zara'nın Eymir köyüne yerleşen depremzede Hıdır Öztürk, “Depremden sonra buraya yerleştim. Köylüler bana ahır açtılar. Ev verdiler yardımcı oldular. Ben de hayvancılık yapıyorum. Biz hayvanlarımızı otlatacak insan bulamıyoruz. Bu sene üç kişiyle anlaştık gelecek paramız yok dediler, hesaplarına para aktardım. Parayı alınca beni engelledi, telefonları kapattılar. İki kişiyi köyümüze getirdim. Hayvanlara ve araziye baktılar kaçtı gittiler. Bir tanesi de öğlen vaktine kadar hayvanlarımızı otlattı, sonra ayağım ağrıyor diyerek gitti. Gençlerimiz tembelliğe alışmışlar. 150 büyükbaş hayvana 6 ay bakmaları karşılığında biz 300 bin lira vereceğiz. Burada kendilerine vereceğimiz ev var. Ev eşyası, gıda, giyim yardımı sağlayıp ve artı olarak her iki haftada ilçede tıraşlarını da ettireceğiz. Evlatlarımızdan daha çok onlarla ilgileniyoruz ama ne hikmetse vatandaşı burada tutamıyoruz. Biz bu sene yaklaşık 20 bin liraya yakın paramızı çoban bulma vaadiyle dolandırıcı çobanlara kaptırdık” dedi.

“YENİ EVLİYDİ ALTIN TAKACAKTIK BİR BAKTIK Kİ KAÇIP GİTMİŞ”

Vatandaşın hayvancılık yapamaz hale geldiğini belirten Eymir köyü muhtarı Turan Sarı, “Biz buraya bir çoban getirdik yiyeceğini içeceğini aldık bir gün durdu sonra gitti. Çoban yeni evliydi kendisine köylü olarak toplanıp altın takacaktık. Bir de baktık ki çoban kaçıp gitmiş. Bir miktar paramız gitti az kalsın takacağımız altınımız da gidecekti. Çoban da kalmadı” ifadelerini kullandı.

