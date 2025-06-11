Çorum merkez ve ilçelerinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen Çorum Okuyor Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere hediyeleri törenle dağıtıldı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcıları Fatih Tophan, Tahir Demir, Cihan Türkmen, Şube Müdürü Hasan Doğan, Yazar Sin Eren, öğrenci, öğretmen ve aileleri katıldı.

Törende birinci olan öğrencilere bisiklet, ikinci olanlara drone, üçüncü olanlara kablosuz kulaklık, dördüncü olanlara akıllı saat ve beşinci olanlara ise 10 kitaptan oluşan kitap seti hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek kitapla kurulan bu bağın geleceğe atılan güçlü bir adım olduğunu vurguladı. Eğitimin temel taşlarından biri olan okuma kültürünün yaygınlaştırılması için benzeri projelerin devam edeceği ifade edildi.

Buna göre 2. Sınıflarda Tarık Ayhan Başal, İhsan Rüzgar Avcıoğlu, Zeynep Buğlem İlgen, Muaz Çırak ve Egemen Yılmaz; 3. Sınıflarda Elif Elvan Eğinci, Yiğitalp Mustafa Güvensin, Alya Deniz Tököz, Hüseyin Dikbıyık ve Eylül Erva; 4. Sınıflarda Zehra Kalender, Hamza Kınalı, Evra Ağca, Kaan Karaman ve Pınar Canik; 5. Sınıflarda Kaan Özdem, Muhammed Ali Durmuş, Ali Kadercan, Eymen Taha Gök ve Reyyah Türkan Akman; 6. Sınıflarda Nazlı Deren Bulut, Kutay Elkıran, Hira Nur Uçar, Beren Karaman ve Kutlu Elkıran; 7. Sınıflarda ise Taha Soysal, Sadık Efe Devran, Deniz Arabacı, Ömer Bilici ile Yiğit Efe Öncül ödüllerine kavuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR