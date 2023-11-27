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Kartepe’de, doktor İ.A. evden çıkmasını istediği kiracısı Samet Hayri D. ile yaşadığı tartışma sonucu gözaltına alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Dr. İ.A.’nın ifadesi ortaya çıktı. Yaşanan olayı anlatan İ.A. evi olmadığından kayınpederinde kaldığını ve olay günü gittiğinde ilk önce kendisine saldırdıklarını söyledi. Her iki tarafın da darp raporu aldığı olayda taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

“EVİM OLMADIĞI İÇİN KAYINPEDERİMDE KALIYORUM”

Doktor İ.A. polise verdiği ifadesinde yaklaşık 2 ay önce Kocaeli Şehir Hastanesi’nin karşısındaki evini satarak oturmak için olayın yaşandığı evi aldığını söyleyerek, “Satın aldığımda kiracılar vardı. Dairede oturan şahıslara gidip başka evimin olmadığım kendimin oturacağımı söyledim. Hayri bana 6 ay içerisinde hatta daha erken çıkabileceğini söyledi.” dedi.

Kiracıya avukat aracılığıyla ihtarname gönderdiğini ve olay gününe kadar kendisini hiç aramadığını belirten İ.A., “Oturacak bir evim olmadığından dolayı kayınbabamın yanında kalıyordum. Olay gününün sabahında kayınbabamlarla birlikte kahvaltı yaparken, Hayri'yi ne zaman çıkabileceğini sormak için aradım. Bana küfür ederek, beni kimse buradan çıkaramaz buraya gel şeklinde davet etti. Tamam ben geliyorum dedim ve telefonu kapattım. Ben şahsa kesinlikle hakarette bulunmadım.” diye konuştu.

BANA SALDIRDI, KAVGAYA TUTUŞTUK

İ.A., Samet Hayri D. ile konuşmak istediğini o esnada elinde herhangi bir şey olmadığını söyleyerek, şu ifadeyi verdi:

“Bana küfür edip tekme atarak saldırmaya başladı. Benim haysiyetime ve yakınıma küfür ettiğinden dolayı ani kızgınlık ile elime ne geçtiyse ve kavgaya tutuştuk. Bu durum apartman girişinin merdivenlerinde gerçekleşti. Ben ani kızgınlık ile arabanının bagajında bulunan baltayı aldım ve apartmana yöneldim. Şahıs bana hala vurmaya çalışıyordu. Ben şahsa nasıl vurduğumu ne şekilde yaraladığımı hatırlamıyorum. Benim elimdeki baltayı direk aldılar.

“BALTAYI ÖZELLİKLE SUÇ UNSURU OLARAK KULLANMADIM”

Hayri'nin kayınpederi beni kitlenerek bana vurmaya başladı. Bana asıl vuran Hayri'dir. Boynuma yüzüme ve kafama doğru yumruk ve tekme akmak sureti ile beni darp ettiler. Polisler gelene kadar bana vurdular, beni darp etmeye devam ettiler. Ben bu baltayı piknik yaparken odunları inceltmek için kullanıyordum. Hatta bagajımda piknik ve balık avlama malzemeleri bulunmaktadır. Balta aracımda tek başına bulunmamaktadır. Balta olay günü bagajıma koyduğum tek başına bir alet değildir. Yani kasıtlı olarak bagaja koymadım. Bunu kesinlikle öncesinde suç unsuru olarak kullanmadım. Bana karşı küfür etmeye devam ettiler. Hatta polis aracına giderken Hayri bana saldırmaya çalışıp küfür etmeye devam etti.”

Kaynak: Özgür Kocaeli