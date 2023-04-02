Ankara’da yaşayan Çorumlu iş insanı Halis Durkaya, CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek bazı açıklamalarda bulunan Durkaya, hedefinin milletvekili olmaktan ziyade Millet İttifakı’nın iktidar olmasını, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Cumhurbaşkanı olarak Türk milletine hizmet etmesinin yolunu açmak olduğunu dile getirerek, bu nedenle kendi ismi listede olsun ya da olmasın dava için hizmet edeceğini, küskünlüklere, dargınlıklarda kesinlikle yer vermeden milletin iktidarı için odaklanacaklarını vurguladı.

Basın toplantısına; CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı.

İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Aday Adayı olan Halis Durkaya’ya başarılar diledi.

30 yıldır Ankara’da yaşadığını belirten Durkaya, iş dünyasını, bürokrasiyi çok iyi bildiğini, Çorum’a faydalı olmak, bu ilin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını, Çorumlulara her konuda elinden geldiğince yardımcı olacağını söyledi.

İktidar partisinin işçi - işveren barışını bozduğunu dile getiren Durkaya, Millet İttifakının iktidarında bunun yeniden sağlanacağının altını çizdi.

Durkaya, uzun yıllardır muhalefette olduklarından dolayı CHP’li işadamlarının baskı ve zorluk gördüğünü ileri sürerek, yaşadıkları bazı zorluklardan bahsetti.

Durkaya, “Çorumlu bir iş insanı ve eğitimci bir kardeşiniz olarak sanayicimizin ve esnafımızın sorunlarını yakından biliyorum. Mecliste bu konuların mutlaka takipçisi olacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye'de yaşayan bir yurttaş olarak vatandaşımızın çektiği zorlukları da çok iyi biliyor ve yaşıyoruz.

Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak, mecliste çoğunluğu sağlayıp yüce meclisimizi güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturmak, adaletli ve liyakatli kadrolarımızla kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon yurttaşımızı kucaklayarak 15 Mayıs'ta Millet İttifakını iktidara getirmek zorundayız” diye konuştu. (Haber Merkezi)

