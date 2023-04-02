Olay, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan geldiği Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde aradığı vatandaşa kendisini jandarma personeli olarak tanıtan N.İ., “Kimlik bilgilerinizin terör örgütü üyeleri ile suça karıştığı yönünde bilgiler var” dedi. N.İ. ağına düşürdüğü vatandaşın evine giderek 31 bin 500 lira nakit para ile 2 altın bilezik, 4 çeyrek altın ve 5 altın yüzüğü aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, karakola giderek N.İ.'den şikâyetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen N.İ.'yi takibe aldı. Ticari taksi ile Çorum’a gitmek için yola çıktığı belirlenen N.İ., Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. (İHA)

