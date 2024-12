İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk babası Abdulselam Deniz'in kimlik numarası başına dert oldu. Kimlik numarasının çoğu rakamının aynı sayılardan oluşması sebebiyle kötü niyetli kişilerin hedefi olan Deniz, bugüne kadar, terör örgütü üyesi olma, adam vurma, sayısız icra dosyası ve hatta hamile kalmaktan bile kaydı çıktı. Hastanede bazen kayıtlarda ölü bile göründüğünü söyleyen genç adam, hayatının büyük kısmının emniyet ve adliyede ifade vermekle geçtiğini, kimlik numarası değişmesi için yardım beklediği söyledi.

Büyükçekmece'de çaycılık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası 26 yaşındaki Abdulselam Deniz'in kimlik numarası görenleri şaşırttı. Daha önce çok kez emniyete ve mahkemeye ifade verdiğini söyleyen Deniz onlarca kez icralık olmasının yanı sıra, terör örgütünü destekleyen bir dernek kurmaktan bile başı belaya girdi. Hastane kayıtlarında ise, ölü olarak çıkan 2 çocuk babası Deniz, e-nabızda bir keresinde hamile bile çıktığını söyledi.

Kimlik numarasının kolaylığı yüzünden başına çeşitli sorunlar açıldığını kaydeden Abdulselam Deniz, “Numaranın kolaylığı sebebiyle başıma bir sürü iş geliyor. Kimliğimden dolayı katil oluyorum. Hırsız, dolandırıcı, vergi kaçakçısı oluyorum. Tamamen kimlik numaram yüzünden. Bunun yüzünden, karakollarda, mahkemelerde gidip ifade veriyorum. Kendimi açıklamak zorunda kalıyorum” dedi.

Doğduğu günden beri başının sürekli belada olduğunu kaydeden Deniz, “Hemen hemen doğduğumdan beri çocukluğumdan beri ifadeler vermeye gidiyorum ben. Bana ait olmayan krediler, borçlar var. Her seferinde kendimi aklamaya çalışıyorum. Bir ara terörist dediler bana terör örgütü kurmaktan evime baskın yapıldı. Bildiğiniz şafak operasyonu yapıldı bana. Ben o zaman okula gidiyordum. Lise zamanımdaydı. Sonra memur beyler kağıt bıraktılar vatana emniyete gelsin diye. Beni görünce çok şaşırdılar çocuktum çünkü daha. O zaman araştırdılar bir dernekmiş burası terör örgütüne yardım eden bir dernek. Boş kalan yere de benim kimlik numaramı kafadan dolduruyorlar” diye konuştu.

“E-NABIZDA GEBELİK DURUMUM GÖZÜKÜYOR”

Çocukken hastanelerde babasının sigortasından da bu yüzden yararlanamadığını kaydeden Deniz, “Bir gittim gazi dediler, bir kere daha gittim ölüsün dediler. Bir kere daha gittim 90 yaşındasın dediler. Bazen gittiğimde senin kaydın yok dediler. Ama bugün kayıt olmayan bir vatandaş hastaneye gidiyor. Kimlik numarasını kafadan sallıyor. Numaraların hepsini sallayınca olan bana oluyor. Ben e-nabza girdiğimde hastane kayıtlarımda kadın doğum bile var. Gebelik durumu gözüküyor. Ben bugün İstanbul'dayım İstanbul dışına da çıkmamışım kolay kolay. Gaziantep'te, Konya'da, Giresun'da benim muayene olduğum gözüküyor. Ya trafik cezası yiyorum ben, ya suç işliyorum, ya adam vuruyorum. Ya dolandırıcı çıkıyorum. Gidip her seferinde ifade veriyorum. Çok gittiğim için memur beyler tanıyorlar beni artık. 100'ün üstünde suç dosyam var. Ben bunları yapıyorsam benim dışarıda ne işim var” şeklinde konuştu.

“HAYATIM HEP İFADE VERMEKLE GEÇİYOR”

Evli ve 2 çocuğu olduğunu söyleyen Deniz, “Çoğu zaman onları da ifade vermeye götürüyorum. Bakıyorlar çocuklar, benim de durumumu biliyorlar. Benim hayatım hep ifade vermekle geçiyor. Kendimi açıklamakla geçiyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Allah rızası için benim kimliğimi değiştirin. Tamam yanlışlık olmuş hata olmuş ama bu sorununun düzelmesi gerekiyor. Ben kendim yapılması gereken her şeyi yaptım. Her yere yazdım. Nüfusa gidiyorum. Nüfus memurları bana diyor ki böyle kimlik mi olur. Kimisi bana diyor ki kimliği sen yapmışsın. Böyle bir şey olabilir mi” dedi.

Editör: İHA AJANS