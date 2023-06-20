Cemile Nuhut’un eşi, Yeşim Öner, Tuğba Gençel ve Tuğçe Felek’in babaları olan Kenan Nuhut için saat 14.00’de Arif Nusret Say Spor Salonu önünde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na getirilen Nuhut’un cenazesi, ikindi namazından sonra toprağa verildi.

Kenan Nuhut’un cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta almak üzere siyaset, bürokrasi, iş ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Bürokraside, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan, Halter Federasyonu Başkanı olarak büyük başarılara ve olimpiyat zaferine imza atan Kenan Nuhut, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Siyasette DYP Çorum 1. Sıra Milletvekili Adayı ve CHP Çorum Belediye Başkan Adayı olmuştu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Kenan Nuhut ’un cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta almak üzere siyaset, bürokrasi, iş ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.