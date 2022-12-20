Eral, konuya ilişkin şu basın açıklamasını yaptı:

“31.08.2019 tarihinde sosyal medya facebookta yaptığı bir paylaşımda Kemalistlere, ‘o.çocuğu’ diyen R.K. hakkında o tarihlerde tarafımdan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına müşteki sıfatıyla şikayette bulunulmuştur.

Aradan geçen bunca zamana rağmen şüpheli ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması, dava açılmaması, tarafımıza da hiçbir tebligatta bulunulmaması üzerine durum haricen araştırılmış: yapılan araştırmada şikayeti inceleyen Cumhuriyet Savcısının şüpheliyle ilgili olarak dava açmak yerine takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattığı, daha da ilginci ilgili karara karşı yetkili hakimlik nezdinde itirazımızı engellemek için takipsizlik kararını tarafımıza tebliğ etmediği haricen yaptığımız araştırmayla bu günlerde öğrenilmiştir.

Başta Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere bir çok insanın hak etmediği bir cezaya çarptırıldığı gerçeği karşısında kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eden şüpheli hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılması, dosyanın yeniden açılarak şüphelinin hak ettiği cezaya çarptırılması talep ve dileğiyle bir dilekçeyle ilgili adli makamlar nezdinde itiraz ve talepte bulunulmuştur.

Değerli kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.” (Haber Merkezi)

